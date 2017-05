Roma-Napoli, bagarre secondo posto. Azzurri con il calendario più facile

1 maggio 2017

Con la Juve che domenica prossima potrebbe festeggiare il sesto scudetto di fila, dietro ai bianconeri la lotta tra Roma e Napoli per il secondo posto si è fatta accessissima. Il ko dei giallorossi nel derby e il successo degli azzurri di Sarri a San Siro contro l'Inter hanno portato infatti gli uomini di Sarri a un solo punto di distacco dalla squadra di Spalletti. E il calendario delle ultime quattro giornate si presenta più insidioso per la Roma.

I prossimi due turni sono decisamente più favorevoli sulla carta al Napoli. Sabato gli azzurri infatti ospitano al San Paolo il Cagliari, mentre la Roma domenica sera va a far visita a un Milan che insegue ancora un posto in Europa. Nella giornata successiva poi i giallorossi di Spalletti se la vedranno all'Olimpico contro la Juve - i bianconeri potrebbero essere già campioni d'Italia, se così non fosse basterebbe un punto proprio a Roma - mentre la squadra di Sarri giocherà in casa del Torino. Nell'ultimo turno i capitolini riceveranno un Genoa assetato di punti salvezza, mentre i partenopei andranno a Marassi contro una Sampdoria che non ha più nulla da chiedere al suo campionato.