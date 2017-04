Quagliarella: "Vicenda stalking? Un incubo, ferita ancora aperta"

21 aprile 2017

Quagliarella spiega che già un anno prima del suo sbarco a Napoli, la sua città, arrivavano attacchi di ogni tipo: "E' iniziato un incubo, era un'ossessione e non avevo più la serenità per giocare" spiega l'attaccante blucerchiato. "Qualsiasi persona ti guardasse tu avresti potuto dire 'può essere lui, può essere l'altro'. E credetemi, io non amo tanto ritornarci su, perché fa male, perché è come riaprire una ferita che mi sono portato dietro per diversi anni. Non è una cosa di uno, due, tre mesi, stiamo parlando di anni e anni".



La fine del suo incubo e la condanna dello stalker, Raffaele Piccolo, hanno permesso a Quagliarella di riappacificarsi con la sua città, quella Napoli da cui era dovuto fuggire senza poter dare spiegazioni: "Tengo molto al fatto che con la mia gente sia ritornato il sereno". Durante la gara Napoli-Crotone, la Curva A gli rese omaggio con lo striscione che recitava: "Nell'inferno in cui hai vissuto con enorme dignità, ci riabbracceremo Fabio, figlio di questa città": "Ho fatto fare un poster e ce l'ho a casa" ammette il giocatore che conclude: "Cosa dire? Non era dovuto nei miei confronti, ma è una cosa che mi ha riempito il cuore all'ennesima potenza".