Napoli, Zielinski: "Vogliamo lo scudetto, vincere qui non è una cosa normale"

1 marzo 2018

La stagione entra nel vivo e per il Napoli , che a due mesi e mezzo dalla fine del campionato ha 4 punti in più della Juve, il sogno scudetto è sempre più reale. "Dodici partite sono tante e per noi queste sfide devono essere tutte come delle finali - dice Zielinski a Premium Sport -. Vogliamo rendere felici i tifosi e noi stessi perché lo scudetto per questa città è un qualcosa di unico e non è una cosa normale".

Il centrocampista azzurro tiene i piedi per terra: "Non dobbiamo guardare la Juve, ma pensare solo a vincere tutte le gare da qui alla fine. Scudetto? Il 20 maggio è anche il giorno del mio compleanno, speriamo in un bel regalo. Sentiamo che non siamo lontani dal nostro obiettivo, stiamo facendo grandissime cose e dobbiamo continuare così".



Sabato, al San Paolo, i partenopei dovranno vedersela con la Roma: "Dopo due sconfitte consecutive vorranno rifarsi - dice Zielinski -. La Roma è sempre la Roma, è una grande forte e non sarà facile. Ma se giochiamo il nostro il calcio e con l’aiuto del nostro pubblico, vinceremo la gara. Sarri ha detto che posso diventare più forte di De Bruyne? Fanno piacere le sue parole, però sappiamo tutti che De Bruyne è un campione che sta facendo cose incredibili da tre anni. Io devo lavorare ancora tanto per migliorare. Il belga è ancora molto più forte di me".



Per gli azzurri è in arrivo un nuovo rinforzo, visto che Milik è ormai pronto per rientrare: "Sì, Arek sarà l’arma in più per noi. Ha nel suo dna i gol e ci darà una grande mano per questo finale di stagione. Sta bene e a breve sarà utile per questa squadra. Il gol di Mario Rui? Già da Empoli mi ricordo che in allenamento faceva spesso gol su punizione. Sta giocano benissimo e sono contento per lui. Ha tanta qualità e lo sta dimostrando".