Napoli, Zielinski: "Resto a Napoli per vincere lo scudetto"

25 maggio 2017

Piotr Zielinski parla della stagione del Napoli alla vigilia della trasferta di Marassi per l'ultima decisiva sfida stagionale: "Siamo contenti per i record superati in questa stagione, ma vogliamo il secondo posto e abbiamo intenzione di crederci fino alla fine. Dobbiamo andare a Genoa per battere la Samp , sperando che la Roma perda la propria gara. La stagione è sicuramente positiva: si poteva fare qualcosina in più".

"Abbiamo lasciato per strada alcuni punti importanti - racconta Zielinski - ma siamo un ottimo gruppo e abbiamo gettato le basi per il prossimo anno. Puntiamo a vincere lo Scudetto per questa città: sarebbe davvero un sogno per noi e per i tifosi. Potevo dare qualcosa in più, ma sono soddisfatto di questa mia prima stagione in azzurro. Milik ci darà una grossa mano e farà tanti goal nella prossima stagione". Il nazionale polacco parla anche dei suoi idoli: "Avevo in mente tanti calciatori come Zidane, Ronaldo e Ronaldinho. Anche Totti è una leggenda, lo ammiro molto".



Per Zielinski il bilancio stagionale sarà comunque positivo: "Il gruppo è molto unito e tutti hanno dato il proprio contributo. Pavoletti è un calciatore molto simpatico e trasmette allegria al gruppo. Con questa squadra, possiamo davvero battere tutti, ne sono convinto. Mi ha colpito fin da subito il calore dei tifosi: la città è bellissima e vogliamo vincere lo Scudetto per la nostra gente; anche la mia fidanzata è ormai innamorata di Napoli. Nella prossima stagione cercherò di segnare di più per aiutare maggiormente la squadra”.