Napoli, Zielinski: "Con l'Inter la mia gara più bella"

3 maggio 2017

E' un bilancio positivo quello di Piotr Zielinski nella sua prima stagione con la maglia del Napoli. Il nazionale polacco ha risposto alle curiosità dei tifosi su facebook e ha raccontato la sua partita più emozionante: "Direi con l'Inter all'andata, ho fatto il primo gol in azzurro e l'assist vincendo per 3-0. Napoli è una città stupenda, si vive bene e vorrei restare a lungo. Ci sono molti posti belli in centro e al mare".

"Al San Paolo è sempre una bella emozione sentire i cori e il calore dei nostri tifosi, anche per la mia famiglia e la mia ragazza". Poi sul rapporto con i compagni: "Buono con tutti, ma in particolare con Arek Milik, ci conosciamo da molti anni, anche per la nazionale". Che emozioni ti ha dato vedere il San Paolo per Napoli-Real? "Emozioni forti, è bello, anche molte ore prima dell'inizio della gara". Perchè il numero 20? "Era l'unico che mi piaceva tra quelli rimasti, gli altri erano tutti occupati".