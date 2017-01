Napoli, una macchina quasi perfetta

22 gennaio 2017

L'infortunio di Milik ha costretto il tecnico a inventarsi Mertens punta centrale, quel falso nueve alla Totti, che ha dato imprevedibiltà alla fase offensiva. E i risultati sono arrivati tre gol all'Inter, cinque a Cagliari e Torino. In Napoli ha sempre segnato almeno due reti, facendo tanti gol nel primo tempo, segno di un approccio corretto alle partite. Il problema è che spesso la squadra ha permesso agli avversari di restare in vita. Quello che è successo anche a San Siro dove Mertens si è divorato il 3-0 che avrebbe risparmiato a Tonelli una serata in apnea. Si è arrabbiato molto Sarri , sottolineando che i suoi ragazzi hanno dimostrato di sapere soffrire, ma che quando l'avversario è sull'orlo del ko le partite vanno chiuse. Un limite ha detto il tecnico che va superato. E' quel 5% che manca ancora alla squadra per il definitivo salto di qualità. "Se vogliamo diventare una grande squadra dovremo fare questo passo, altrimenti rimarremo una buona squadra" ha sottolineato l'allenatore. I segnali sono confortanti e tanto dipenderà dalla capacità di Allan di ritornare ad alto livello e di Diawara di crescere in fretta. Tocca infatti al centrocampo supportare una squadra molto offensiva per non lasciare la linea difensiva scoperta. Il salto di qualità chiesto da Sarri ai suoi ragazzi è lo stesso che ha quasi preteso Spalletti alla Roma . E la chiave a Trigoria è stata una difesa a tre più protetta dal centrocampo. E la squadra ha cominciato a vincere le partite 1-0, quello che ancora manca all'ombra del Vesuvio.

LE STATISTICHE

- Il Napoli ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di Serie A contro il Milan, segnando 14 reti in questo parziale (2.8 di media a partita). Il Milan ritrova la sconfitta interna dopo otto partite in cui aveva registrato sei vittorie e due pareggi. Un solo successo nelle ultime cinque di campionato per i rossoneri che avevano vinto quattro delle precedenti cinque (1N).



- Il Napoli resta imbattuto per 10 giornate consecutive in Serie A per la prima volta da novembre 2015. Sono ora 12 i gol segnati dal Napoli nei primi 30 minuti di gioco, più di ogni altra squadra in questo campionato. Il Napoli ha trovato i due gol con i primi due tiri effettuati contro il Milan.



- La squadra di Sarri ha registrato il 43.1% di possesso palla contro il Milan, record negativo per i partenopei in questo campionato. Lorenzo Insigne ha segnato il suo quinto gol in campionato contro il Milan, sua vittima preferita in Serie A. In particolare Insigne ha segnato quattro gol negli ultimi quattro incroci contro i rossoneri in A. Dries Mertens ha partecipato attivamente a 11 reti (nove gol, due assist) nelle ultime sei presenze in Serie A. Contro il Napoli è arrivata per Ignazio Abate la 250ª presenza in Serie A.