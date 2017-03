Napoli, torna il silenzio. De Laurentiis all'Olimpico

3 marzo 2017

Il Napoli ripiomba nel silenzio dopo le parole di rabbia del ds Giuntoli e di Reina per le decisioni arbitrali contro la Juve in Coppa Italia. Nessuno parla alla vigilia del match con la Roma all'Olimpico, dove ci sarà anche De Laurentiis dopo 20 giorni a Los Angeles. Il presidente avrà l'occasione per parlare con Sarri dopo la bufera post Real. Il tecnico intanto ha isolato la squadra per farla restare concentrata in vista di una sfida cruciale.