Napoli: sublussazione alla spalla per Mertens, ma il belga risolve alla Mel Gibson

10/09/2018

La sosta per le nazionali non giova al Napoli di Carlo Ancelotti . Dopo lo stop di Vlad Chiriches , ore di apprensione per le condizioni di Dries Mertens . Il belga, nel corso dell'amichevole contro la Scozia, ha subito una lussazione alla spalla calciando una punizione. "Non mi era mai successa una cosa simile", il commento di Mertens che poi nel corso del match ha rimesso la spalla al suo posto senza l'aiuto dei medici.