Napoli, striscione per Quagliarella: "Ci riabbracceremo"

12 marzo 2017

"Nell'inferno in cui hai vissuto... enorme dignità. Ci riabbracceremo Fabio figlio di questa città". I tifosi del Napoli hanno salutato con questo striscione il ritorno al San Paolo dell'ex Quagliarella, uscito da un incubo dopo essere stalkerizzato per più di cinque anni. "Ritornare al Napoli? Sarebbe bellissimo anche solo se me lo chiedessero", ha detto recentemente l'attaccante alle 'Iene'. Oggi il messaggio della curva azzurra.