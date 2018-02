Napoli, spavento Mertens: attesa per gli esami

5 febbraio 2018

La vittoria contro il Benevento ha regalato il controsorpasso in vetta alla Juventus, ma anche un grosso spavento per l'infortunio di Dries Mertens . Il belga si è fatto male alla caviglia sinistra (probabile distorsione) dopo un duro intervento di Dijmsiti nel corso del secondo tempo ed è stato costretto ad uscire. In attesa degli esami odierni, in casa Napoli filtra un certo ottimismo perché l'arto non si sarebbe gonfiato.

A fine partita ci ha pensato Sarri a tranquillizzare un ambiente in angoscia dopo l'infortunio di Mertens. "Ha avuto una leggera distorsione, ma non sembra nulla di grave" ha spiegato a fine derby l'allenatore campano. Ma è solo in giornata che il Napoli e i suoi tifosi avranno un quadro clinico più completo, quando il giocatore verrà sottoposto agli esami del caso. Il duello con la Juve è entusiasmante più che mai, i ragazzi di Sarri credono eccome allo scudetto ma non possono permettersi di perdere il loro attaccante più letale. Anche perché Milik è ancora convalescente e sul suo apporto in questa seconda parte di stagione aleggiano diversi punti interrogativi. Una città intera incrocia le dita e sogna di vedere il funambolo belga già in campo sabato sera nel big match con la Lazio.