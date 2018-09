Napoli, serve benzina: gli azzurri sono la squadra che ha corso meno nella terza giornata

05/09/2018

Il pesante ko contro la Sampdoria ha fatto un pochino di rumore in casa Napoli, travolto per 3-0 al termine di una gara molto negativa. Ancelotti a fine partita aveva parlato di "brutto atteggiamento", spiegando come ci fosse "bisogno di intensità e lotta". E le statistiche della terza giornata, in questo senso, confermano le parole del tecnico, visto che gli azzurri sono risultati essere la squadra che - di tutta la Serie A - ha corso meno chilometri.

Il dato ovviamente non è la spiegazione di tutto e certo non significa che il Napoli sia la squadra più in difficoltà dal punto di vista fisico. Anche perché, come ogni tecnico insegna, non conta soltanto correre ma conta anche il modo in cui si corre. Ciò che un po' preoccupa, però, è che i partenopei negli scontri diretti abbiano corso di meno anche rispetto a Lazio (4,5 km in meno) e Milan (4 km in meno), squadre battute in rimonta nelle prime due gare di campionato. Nella terza giornata gli uomini di Ancelotti sono invece stati in assoluto l'unica squadra a correre meno di 100 km: 98,7 per la precisione, contro i 105,2 della Sampdoria. Per l'intensità e per la lotta invocate dal tecnico, pare dunque necessaria maggiore benzina nelle gambe.