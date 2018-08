Napoli, scontro AdL-De Magistris: il Comune chiederà la messa in mora del club

27/08/2018

La guerra dialettica tra il presidente del Napoli De Laurentiis e il sindaco De Magistris non accenna a placarsi e potrebbe finire in tribunale. Come riportato da 'La Repubblica', l'assessore allo Sport Borriello ha annunciato che il Comune metterà in mora il club azzurro per il mancato pagamento del fitto per l'utilizzo del San Paolo in occasione del match col Milan. Inoltre il primo cittadino sta pensando di querelare AdL per i continui attacchi.