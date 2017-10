Napoli-Sassuolo 3-1: Sarri disegna la decima meraviglia

29 ottobre 2017

LA PARTITA

Prima lo spettacolo sul campo, poi quello sugli spalti. Napoli e il Napoli si stanno preparando alla supersfida di Champions contro il Manchester City di Guardiola e lo hanno fatto, anche contro il Sassuolo, nel modo più congeniale di questo inizio di stagione: vincendo e giocando un calcio veloce e divertente. Nel 3-1 contro i neroverdi di Bucchi c'è stato tutto il mondo azzurro, coi tantissimi pregi e anche con quei pochi difetti che Sarri a fatica sta cercando di far sparire. Il conto presentato dai novanta minuti però sorride alla capolista: decima vittoria in undici partite e vetta consolidata. Per il Sassuolo, invece, una partita coraggiosa e per certi aspetti sfortunata, ma anche qualche buon segnale per il suo allenatore.



I trentuno punti su trentatré conquistati dalla banda di Sarri dicono già abbastanza, ma la voglia e la grinta messa in campo contro il Sassuolo con una sfida fondamentale in Europa all'orizzonte va ben oltre ogni discorso di mentalità. Il Napoli vuole vincere, ovvio, ma prima di tutto vuole farlo convincendo sul campo e regalando spettacolo. Probabilmente questo, visto anche contro il Sassuolo dopo un quarto d'ora complicato con la traversa di Sensi a spaventare il San Paolo, è anche l'unico modo che gli azzurri conoscono. E riesce che è una meraviglia. Se il vantaggio di Allan al 22' ha una buona dose di casualità con la frittata cucinata e servita da Sensi al brasiliano, tutt'altro che lasciato al caso sono i venti minuti seguenti. Azioni a ripetizione, tutte a due tocchi con tanto di palo al volo di Ghoulam e una pioggia di occasioni da gol che si infrangono su Consigli e che assumono il retrogusto della beffa al pareggio di Falcinelli al 41' con un bel colpo di testa in area. Beffa spazzata via velocemente da Callejon con un calcio d'angolo velenoso che Insigne non tocca e Consigli devia nella propria rete. Due gol "strani" dopo un tempo di qualità.



A spegnere il coraggio del Sassuolo nella ripresa ci ha pensato il solito Mertens, probabilmente con uno dei gol più semplice di quelli segnati nelle duecento partite con la maglia del Napoli. Ancora sugli sviluppi di un corner, Callejon pesca Albiol sul secondo palo che consegna al belga un pallone solo da spingere in rete consentendo così all'ex "falso" nove di migliorare delle statistiche incredibili. Esattamente un anno fa Sarri lo lanciò da prima punta al posto di Milik infortunato: da allora Mertens ha infilato 42 gol in 52 partite contro i 38 nelle precedenti 148.



Col doppio vantaggio la sfida si è chiusa, blindata dal Var con la "retrocessione" del fallo di Chiriches su Falcinelli da rigore a calcio di punizione dal limite, sugli sviluppi del quale Cassata colpisce un palo clamoroso. Ma siccome nemmeno il Napoli vuole essere da meno, ci ha pensato Zielinski nel finale a rompere la parità nei "legni" con un doppio palo che grida vendetta per il polacco.