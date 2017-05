Napoli, Sarri: "Un campionato strepitoso"

20 maggio 2017

Il grande desiderio dei tifosi, manifestato attraverso alcuni striscioni chiari, è lo scudetto: "Siamo sempre in miglioramento e per questo motivo il sogno che abbiamo dobbiamo continuare a coltivarlo. Ma il sogno è nostro, non deve essere la critica a imporcelo. Abbiamo fatto più punti dell’anno scorso, in una stagione pur difficile per via dell’infortunio di Milik e per via dell’impegno in Champions. Il prossimo anno abbiamo tutta l’intenzione di migliorare una stagione già straordinaria e se ci riusciremo sarà tanta roba".



Lo stadio ha manifestato ancora una volta grande affetto a Sarri: "L’applauso dei tifosi? Questo è un pubblico straordinario, non solo nei momenti positivi. Ci sono sempre stati vicini i nostri tifosi e io sarò loro sempre grato. La sostituzione di Mertens? Non mi avevano aggiornato sui gol di Dzeko, ma al di là di questo non posso anteporre gli obiettivi personali a quelli della squadra. E mi sembrava anche giusto far fare qualche minuto a Pavoletti".