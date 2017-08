Napoli, Sarri sull'infortunio di Ounas: "Speriamo sia meno grave di come è sembrato"

1 agosto 2017

In casa Napoli preoccupano le condizioni di Adam Ounas . L'esterno franco-algerino è uscito dolorante durante l'amichevole persa contro l'Atletico Madrid in seguito a un fallo di Godin . "Le sue condizioni sono da valutare. Domani ne sapremo di più. Speriamo sia meno grave di quello che è sembrato sul campo" ha detto il tecnico Maurizio Sarri al termine del match. "Avere infortuni di questo tipo in un momento del genere sarebbe pesante" ha aggiunto.

Per quanto riguarda la partita, Sarri è parso soddisfatto: "Per 60 minuti abbiamo disputato un'ottima partita, mettendo sotto l'Atletico. Abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Sono soddisfatto, ma arrabbiato con chi è entrato perché poteva fare di più".



"Contro squadre fisiche come queste può capitarci di soffrire sulle palle inattive - ha concluso -. Possiamo lavorare, ma non posso allungare i miei giocatori. In quel momento avevamo un'altezza media ridotta, è un aspetto che può crearci problemi in qualche partita".