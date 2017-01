Napoli, Sarri: "Il Real? Ho visto 6/7 gare della Samp"

6 gennaio 2017

LE PAROLE DI SARRI IN CONFERENZA

Come sta la squadra?

Come sta la squadra è difficile dirlo. Abbiamo lavorato e parecchio. Vedremo domani. Chiriches ieri si è allenato col gruppo, ho sensazioni positive, ma bisogna aspettare. Abbiamo delle assenze, ma anche giocatori pronti a prendere il posto degli assenti.



Quanto è contento di Pavoletti? Lo convoca?

Non lo so. Non si sta allenando, ha fatto un po' di tattica con noi, ma niente partitine. Sta recuperando, valutiamo. Viene da un infortunio, vedremo se ci può dare una mano subito o dobbiamo aspettare. Ci può dare una mano sicuramente. Ha caratteristiche diverse rispetto ai nostri attaccanti, quindi durante la stagione può esserci utile.



Che sfida è con Giampaolo?

E' la sfida tra Napoli e Sampdoria, non mia con Giampaolo. La Samp è una squadra che gioca a calcio, ha qualità e pericolosità offensiva notevole. In più ha una buona organizzazione difensiva, quindi sarà una gara difficile, contro un allenatore che ha idee e che io ho sempre stimato molto



Prandelli dice che il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa...

Beh, poi c'è da trasformare il bel gioco in risultato. Abbiamo gettato troppi punti dopo prestazioni notevoli. Il nostro limite è questo, è mentale e stiamo lavorando per porre rimedio. Questo è un limite non da poco. Penso che il nostro salto di qualità possa essere proprio in questo. Fare prestazioni aiuta anche a fare risultato, ma le gare sporche con le nostre caratteristiche è difficile farle. Non mi è piaciuto prendere gol dal nulla, senza soffrire o subire l'avversario, quindi paghiamo cali d'attenzione e applicazione.



Cosa pensa delle dichiarazioni di Guardiola sul suo ritiro?

Ha preso il Barcellona giovanissimo, quindi può smettere prima, io dovrò allenare un po' di più per vincere e spero di farlo qui perché sarebbe il top, ma è difficile, difficilissimo per tanti motivi.



Il recupero di Chiriches sarebbe utile...

Abbiamo preso 6 gol in due partite, quindi se cambiamo qualcosa non ci preoccupa più di tanto, ma è chiaro che per i centrali è importante avere continuità. Vediamo se recuperiamo Chiriches, altrimenti andiamo con altre soluzioni.



A che punto è Maksimovic?

Non è semplice cambiare il modo di un giocatore nell'interpretare il ruolo. Deve pensare solo alla palla e non più all'avversario.



C'è grande entusiasmo per il Real Madrid, vi condiziona?

Io penso alla Samp, se pensiamo al Real un mese prima è un problema enorme. Sarà una gara emozionante, ma ora non ci penso, ho passato le vacanze guardando 6 o 7 partite della Samp e 3 o 4 dello Spezia.



Il Napoli va in difficoltà quando si crea spazio tra i reparti, come lo spiega?

Dipende dal fatto che i mediani hanno coperto poco la palla, aprendo così gli spazi. A Firenze i problemi sono arrivati dai centrocampisti e non dai difensori. Se quello spazio si apre bisogna andare all'indietro per coprire la profondità, quindi bisogna migliorare la copertura del pallone per avere i difensori subito dietro il centrocampo. Si era parlato anche di problema di modulo, di essere prevedibili in attacco. Il Napoli in Italia è la seconda squadra per tiri subiti, quindi funziona bene, ma se ci metti dentro cali d'attenzione e palle perse qualche gol lo prendi, anche se ad esempio sul gol di Defrel c'erano pochi margini, mentre forse su Zarate si poteva fare di più.



Tonelli esordirà?

Vediamo, tatticamente ha meno difficoltà, ma viene da una situazione non semplice, è stato fuori tutta l'estate fino a settembre. Si allena con noi e sembra in crescita. Gli ho fatto fare 110 partite, può darsi gli faccia fare anche la 111ma.



A sinistra ci sarà Strinic o sposterà Hysaj?

E' dovuto dare una chance a Strinic. Se se la gioca bene ok, altrimenti proverò soluzioni alternative.



Con lo Spezia capiremo chi è il secondo portiere?

Sì, poi la partita dopo magari giocherà un altro.