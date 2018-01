Napoli, Sarri: "Nelle coppe soffriamo..."

2 gennaio 2018

Maurizio Sarri commenta il ko del Napoli in Coppa Italia: "Stiamo facendo una stagione straordinaria. In campionato abbiamo l'atteggiamento giusto. Nelle coppe soffriamo di più, non so se per l'eliminazione diretta" ha commentato il tecnico azzurro. Sulla gara: "Nel primo tempo abbiamo giocato bene. Nel secondo eravamo distratti, meno cattivi e si è giocato in punta di piedi". Merito all'Atalanta: "E' capace di toglierci ritmo".

"Certo qualcosa di meglio nelle coppe potevamo fare. Forse inconsciamente c'è più applicazione in campionato" commenta il tecnico a Rai Sport. "La squadra che mi è piaciuta meno è quella che aveva più titolari in campo. L'Atalanta poi è capace di toglierci il ritmo, è più fisica di noi e ci infastidisce sempre. Se non siamo al 100% con loro si fatica" ha ammesso.



Sarri ha commentato anche il fitto calendario che costringe a giocare durante le festività: "Credo che avere intorno delle persone in festa quando tu invece devi lavorare e giocare ogni tre giorni non sia una cosa positiva per i calciatori". Ritornando all'analisi del match: "Non abbiamo sbagliato la partita dal punto di vista mentale, ma è stata la reazione alla prima avversità che non mi è piaciuta e siamo quasi crollati. Ripeto: le festività sono comunque un momento ad alto rischio, al quale però dobbiamo abituarci".