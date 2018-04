Napoli, Sarri: "I numeri non mentono, non eravamo stanchi"

16 dicembre 2017

"I numeri non mentono, non eravamo stanchi". Parola del tecnico del Napoli Sarri dopo il successo sul Torino che vale la vetta: "Oggi abbiamo segnato subito e la partita è stata in discesa. I ragazzi sono stati bravi prendendo in positivo la sconfitta dell'Inter - ha detto a Premium Sport - Hamsik ? E' un giocatore di livello straordinario". Poi confessa: "La cravatta alla festa di Natale era uno scherzo al presidente. Sembro un cialtrone ma...".

"Il nodo alla cravatta l'ho fatto per molti anni", ha aggiunto Sarri. E ancora: "Forse eravamo stanchi dal punto di vista mentale perché la stagione è lunghissima - ha proseguito a Premium Sport - Ho rivisto la gara con la Fiorentina e la ripresa è stata di livello. Lì non abbiamo concretizzato. Gara condizionata positivamente dalla sconfitta dell'Inter? Nel 2017 nascondere i risultati delle altre è impossibile. In Champions sapevamo il risultato del City mentre eravamo in campo, a maggior ragione sapevamo quello dell'Inter che ha finito di giocare un'ora prima di noi. Sono situazioni che ti possono dare cose in più ma te ne possono togliere altre. Hamsik? Ha fatto gol ma erano già alcune partite che era in crescita. Mario Rui in crescita? Non ha la forza fisica di Ghoulam, ha più difficoltà a trovare la profondità ma oggi ha fatto una buona partita dopo un inizio difficile. Tecnicamente è un buon giocatore, è chiaro che Ghoulam è uno dei terzini top in Europa".