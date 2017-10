Napoli, Sarri: "Dominiamo troppo, perdiamo percezione del pericolo"

29 ottobre 2017

Tre gol al Sassuolo e vetta del campionato, ma Sarri dal suo Napoli vuole qualcosa di più: "Dominiamo troppo e perdiamo la percezione del pericolo. Pensiamo di non poter subire gol e questa cosa va eliminata subito, è già successo anche a Genova. Il gol subito fa parte di noi". Ora il Manchester City in Champions: "Sarà dura anche credendoci, ma dobbiamo fare una grande gara. E' un orgoglio giocare quel tipo di partite ed è anche bellissimo".

Il ritmo dettato dal Napoli a questo campionato è folle, ma a differenza del passato sono diverse le squadre in scie: "Non penso che tutte le squadre possano tenere questa andatura fino alla fine. Le squadre di medio-basso livello prima o poi si assesteranno e diventeranno più sporche e cattive. Rallenteremo tutti, ma la sensazione è che lo scudetto si vincerà con più di 90 punti". Il Napoli però corre, gioca e diverte: "La squadra sta bene e i numeri dicono che siamo più veloci e reattivi dell'anno scorso. Vedremo come evolverà la situazione perché non sempre la stessa preparazione dà gli stessi risultati".



Sarri però riesce a trovare il pelo nell'uovo: "All'inizio gli attaccanti mi sono piaciuti meno perché alcuni cross che sono finiti al portiere potevano essere anticipati. Poi il gol subito ormai fa parte di noi. A volte dominiamo troppo e perdiamo la percezione di poter subire qualcosa. E' una cosa che dobbiamo rimuovere dai nostri pensieri".



All'orizzonte la Champions contro il Manchester City di Guardiola: "Non possiamo considerarla una complicazione, ma un orgoglio poterla giocare. Sfidare squadre come il City è anche bellissimo, vogliamo confrontarci con squadre fortissime anche se sarà dura fare risultato. Ci crederemo e faremo una grande gara".