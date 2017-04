Napoli, Sarri: "Decisivi gli episodi dell'andata"

5 aprile 2017

"Per vincere qualcosa dobbiamo finire il percorso di crescita nella testa, nella personalità e nella tattica - ha continuato Sarri nel dopopartita -. Commettiamo ancora troppi errori individuali, ma a livello di squadra siamo cresciuti molto. Abbiamo messo in difficoltà la Juventus sia oggi che in campionato, malgrado i cambi di formazione e la nostra gioventù. Poi si sa che la Juve è forte sotto tutti i punti di vista, nessuno riesce a raggiungerla". Protagonista Insigne anche in Coppa Italia: "Negli ultimi 5-6 mesi è stato impressionante per continuità. Ha l'età giusta per essere maturo ed è il più talentuoso che abbiamo in Italia. Spero possa restare tutta la carriera al Napoli".



In finale è andata la Juventus grazie ai gol dell'ex Higuain: "E' passata una grande squadra, quella che vince da sei anni, ma noi non abbiamo fatto peggio di loro. La sensazione è che sulla partita singola possiamo sempre batterli. Higuain fa la differenza, ha fatto quello che gli abbiamo visto fare per tutta la stagione scorsa, quando si esalta non lo fermi".