Napoli, Sarri: "Col Pescara serve umiltà"

14 gennaio 2017

LE PAROLE DI SARRI

Ostacolo Pescara

"E' la squadra che ci ha messo più in difficoltà quest'anno, l'ha fatto con noi, ma anche con Milan e Roma se ricordiamo le partite. Di quelle di bassa classifica è quella con maggiore palleggio e che crea più problemi. Dobbiamo fare una partita di livello e umiltà".



Il ritorno di Milik

"Al momento è puramente teorico. E' stato dichiarato guarito, ma deve compiere ancora un percorso e dovremo vedere in quanto tempo riuscirà a mettersi alla pari con gli altri. Ha grande dedizione e professionalità e speriamo che anche per il recupero sportivo ci siano tempi contenuti".



Maradona a Napoli

"Maradona secondo me sta bene dentro uno stadio. Vederlo dentro al San Paolo sarebbe superiore piuttosto che vederlo in un teatro. Lui ha le chiavi del San Paolo. Sceglierà lui se venire o meno. Sarebbe emozionante vederlo".



Squadra giovane e futuro luminoso

"E' sempre difficile parlare di periodi lunghi. Abbiamo qualche giocatore esperto, ma ci sono tanti giovani. Teoricamente potremmo avere un ciclo di qualche anno di livello, poi per capire quale dipenderà dalla crescita che avranno i giovani".



Mertens, Pavoletti e Gabbiadini

"Pavoletti non è ancora una scelta. Arriva da un periodo di inattività abbastanza lungo. I dieci minuti dell'altro giorno erano doverosi per fargli fare qualche minuto in campo. E' pronto per piccoli spezzoni, ma deve lavorare ancora. Non è pronto per novanta minuti, non ha ancora solidità nelle gambe. Facciamolo allenare e al momento non è giusto dargli responsabilità. Ha grande professionalità e voglia. Gabbiadini sarà utilizzato come nelle ultime partite, per me non è cambiato assolutamente niente rispetto a quattro giorni fa".



Chiriches e Strinic

"Strinic ha avuto solo un inizio di crampi ed è completamente recuperato. Vlad ha invece ancora qualche fastidio e vediamo oggi come sta".



Obiettivi dei prossimi mesi

"L'unico modo per andare avanti è presentare le singolare gare, rendendo il 101%, un obiettivo straordinario perchè poche squadre ci riescono. In campionato c'è il Pescara, in Coppa la Fiorentina e in Champions Real, questi i nostri obiettivi"



Sul mercato

"La Befana è passata, Babbo Natale anche, non mi aspetto più niente"



I sogni dei tifosi

"Numericamente siamo la quinta squadra del campionato, ma non è detto che vogliamo arrivare quinti... così come in Champions non è detto che vogliamo fare la cenerentola e così come in Coppa Italia ci sono club più forti ma non è detto che non vogliamo arrivare in finale. I sogni dei tifosi sono anche i nostri".