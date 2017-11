Napoli, rottura del crociato per Ghoulam: l'algerino verrà operato domani

2 novembre 2017

Già al termine dell'incontro col City le parole rilasciate in mixed zone dal dottor De Nicola avevano lasciato intendere che difficilmente poteva trattarsi di una semplice distorsione. Una prima diagnosi, fatta a caldo e senza supporto strumentale, confermata però dalla risonanza magnetica eseguita stamattina: rottura del crociato e operazione già programmata per domani. Dopo Milik, dunque, un altro ko pesante per Sarri, costretto ora a rinunciare a quello che, al momento, era tra i migliori esterni in Europa: il rientro, in questi casi, in non meno di cinque mesi.



Nelle prime undici giornate di campionato, Ghoulam (in rete due volte) è sempre stato impiegato come titolare, in campo per tutti i 90 minuti con la sola eccezione della partita contro il Cagliari, sostuito al minuto 87 da Mario Rui. L'ex empolese e romanista, non ancora al top a detta proprio di Maurizio Sarri, è ora la naturale alternativa sulla fascia sinistra, a meno che il tecnico azzurro non opti sistematicamente per la soluzione adottata ieri contro il City, spostando sulla fascia mancina Hysaj con l'inserimento a destra di Maggio.