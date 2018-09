Napoli, rottura del crociato per Chiriches: il difensore è già stato operato

10/09/2018

Una brutta tegola per Carlo Ancelotti, che in estate aveva bloccato la sua cessione al Galatasaray e adesso dovrà farne a meno per un lungo periodo, almeno fino alla primavera del 2019. L'intervento chirurgico è stato effettuato nel primo pomeriggio dal Dottor Mariani e, stando a un comunicato del Napoli, è perfettamente riuscito. Il difensore azzurro resterà un paio di giorni in clinica e poi ricomincerà subito il percorso di riabilitazione. Ancora da definire i tempi del recupero, ma la stagione di Chiriches è già quasi interamente compromessa.