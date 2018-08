Napoli, Ronaldo non scoraggia Allan: “Lotteremo con la Juve fino alla fine”

21/08/2018

L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus non ha abbattuto le speranze del Napoli che punta a confermarsi come anti-Juve anche in questa stagione. La carica in casa partenopea è tanta dopo la vittoria sulla Lazio ottenuta alla prima giornata di Serie A come dimostrano le parole di Allan: “Nel corso dell’anno lo scudetto può diventare un obiettivo. Ma prima dobbiamo ragione partita per partita. Noi siamo il Napoli e faremo il massimo per provare a lottare con la Juventus”.