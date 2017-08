Napoli, Reina saluta il San Paolo in lacrime

27 agosto 2017

In lacrime dopo Atalanta-Napoli . E' finita così la partita di Pepe Reina al San Paolo, col portiere sotto la curva a salutare i tifosi in una maniera che sa quasi di addio. Un nuovo indizio di mercato. L'ennesimo della telenovela Reina, che ormai sembra sempre più vicino a lasciare Napoli e a vestire la maglia del Psg. Abbracciato dai compagni di squadra, lo spagnolo è apparso visibilmente commosso e provato dopo aver virtualmente abbracciato il suo pubblico.

Lo scenario, del resto, è chiaro. Reina ha già espresso la sua volontà: vuole andare al Psg. E le lacrime sotto la curva non fanno altro che confermare tutto. Ora tocca al Napoli la prossima mossa. Finché non troverà un sostituto all'altezza, De Laurentiis non sembra intenzionato a lasciar partire il portiere. I tempi però stringono e trovare una soluzione prima del 31 agosto non sarà semplice. I nomi sulla lista azzurra sono sempre gli stessi: Rulli, Karnezis e Mignolet. Per il futuro di Reina è iniziata la corsa contro il tempo.