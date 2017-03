Napoli: Reina, da un estremo... all'altro

4 marzo 2017

E' la vita del portiere, in fondo. Può succedere di essere in giornata no, uscire a vuoto su un cross innocuo e regalare la rete al tuo avversario. E può accade anche il contrario, e cioè evitare un gol fatto al minuto 95 e garantire ai tuoi compagni tre punti pesantissimi. Nello stretto giro di una settimana, tra la partita contro la Juve allo Stadium e il match contro la Roma all'Olimpico, Pepe Reina ha vissuto da protagonista questi due estremi. Errore sul gol di Higuain (e in parte su Cuadrado, nell'uscita che ha portato al rigore di Dybala) sette giorni fa. Miracolo sul tiro di Perotti, deviato da Koulibaly, al 95' di Roma-Napoli. Et voilà, pari e patta.