Napoli omaggia Maradona: cittadinanza onoraria a Diego

5 luglio 2017

Napoli rende omaggio al suo re: Diego Armando Maradona . Il sindaco De Magistris ha consegnato al Pibe de Oro la cittadinanza onoraria . "Sono cittadino da quando sono arrivato a Napoli - ha detto Maradona -. Nessun popolo mi ha voluto così bene quanto i napoletani ". "Diego ha fatto sognare i tifosi napoletani e poi ha trasformato i sogni in realtà, per questo merita la cittadinanza onoraria", ha dichiarato il primo cittadino. Poi la festa in Piazza Plebiscito.

Maradona ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco Magistris in Comune, a Palazzo San Giacomo. Un atto formale, seguito da una vigorosa stretta di mano e da grandi attestati di stima reciproci. "Oggi consegniamo la cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona - ha dichiarato il primo cittadino -. Condivido le parole dette da Diego ieri riguardo al fatto che è napoletano da sempre". "Oggi accade una cosa ancora più importante - ha aggiunto -. La sostanza si unisce alla forma". "Diego ha fatto sognare i tifosi napoletani e poi ha trasformato i sogni in realtà, per questo merita la cittadinanza onoraria - ha concluso -. Oggi le polemiche si dissolgono. Resterai per sempre il nostro numero 10. Adesso sarai ufficialmente un cittadino napoletano, Diego, tu che sei il calciatore più grande di tutti i tempi".



Commosso e felice, Maradona ha accolto con grande onore l'onoreficenza: "Sono cittadino da quando sono arrivato a Napoli". "Ringrazio il sindaco De Magistris per avermi messo in mezzo a tutto questo e voglio ringraziare tutta Napoli, perché io giro il mondo e vedo sempre scritte col mio nome in questa città - ha aggiunto il Pibe de Oro -. Nessun popolo mi ha voluto così bene quanto i napoletani". "Grazie anche a quelli che non volevano che io diventassi cittadino napoletano, perché così si dimostra che questa è una democrazia e possiamo parlare di tutto - ha proseguito Diego -. Vogliamo dimostrare di aver fatto qualcosa per questa città".