Napoli, Milik torna tra i convocati quattro mesi dopo

3 febbraio 2017

La notizia che tutti i tifosi del Napoli aspettavano da tempo è arrivata. Il nome di Arek Milik è infatti nella lista dei convocati di mister Sarri per la trasferta di Bologna, in programma sabato sera. Il bomber polacco torna dunque a disposizione quattro mesi dopo la rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e l'intervento di ricostruzione a Villa Stuart. Ora Milik punta il Real Madrid.

Milik ora punta a essere al top della forma per la grande sfida di Champions League del 15 febbraio al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, valida per l'andata degli ottavi. Tornando alla gara di Bologna. fuori causa Tonelli, che non ha recuperato. I convocati: Reina, Rafel, Sepe, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Strinic, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Giaccheirni, Callejon, Pavoletti, Insigne, Mertens, Milik.