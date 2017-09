Napoli: Milik, possibile intervento al ginocchio

24 settembre 2017

Un brutto risveglio per il Napoli e per Arek Milik. L'attaccante polacco, costretto ad abbandonare il campo nei minuti finali della gara contro la Spal per un infortunio al ginocchio destro, è stato sottoposto ad accertamenti alla clinica Pineta Grande: per Milik - si legge nel comunicato del club azzurro - "è emersa la possibilità di una soluzione chirurgica". "Milik verrà valutato domani a Villa Stuart dal Professor Mariani".