Napoli, Milik operato in mattinata per la rottura del legamento crociato

25 settembre 2017

Non tornerà in campo prima di quattro mesi: il professor Mariani indicherà i tempi del recupero "clinico", ovvero dopo quanti giorni il ginocchio verrà considerato sano e pronto. Poi Milik dovrà riacquistare una condizione fisica accettabile per scendere in campo. Lo scorso anno, con l'infortunio ad ottobre, il polacco tornò tra i convocati a febbraio. Probabile che l'iter sia lo stesso.

SPAZIO A OUNAS, INGLESE A GENNAIO. E GILARDINO...

Nei prossimi mesi Maurizio Sarri dovrà fare di necessità virtù, proprio come fece l'anno scorso mettendo Mertens al centro dell'attacco. Ora i tre piccoli grandi là davanti avranno il peso esclusivo dell'attacco del Napoli, viste le cessioni di Pavoletti e Duvan Zapata. Uno dei due, a questo punto, avrebbe fatto molto comodo. Le soluzioni offensive non mancano: c'è Ounas, esterno d'attacco, che ha già fatto vedere ottime cose. Mertens rimarrà il riferimento centrale, all'occorrenza potrà fare l'attaccante puro anche Callejon. Oppure Sarri potrà alzare, esterno nel tridente, Rog. C'è poi, sempre, Giaccherini.



Intanto sembra quasi scontata l'accelerazione per Roberto Inglese: il Napoli ha acquistato l'attaccante del Chievo lasciandolo a Verona fino a giugno. Un'operazione importante (10 milioni più 2 di bonus) nella quale c'era un accordo tacito: in caso di necessità, Inglese sarebbe arrivato a Napoli già a gennaio. Il Chievo ovviamente non è felice di perdere inglese a gennaio, ma è probabile che a Verona tornerà Paloschi, che alla Spal non trova molto spazio.



Intanto il Napoli potrebbe muoversi sul mercato degli svincolati, ma a quanto trapela non lo farà. Tra i giocatori di lusso senza contratto spiccano Giuseppe Rossi, alle prese con l'ennesima riabilitazione della carriera, e Alberto Gilardino. L'ex attaccante di Parma, Milan e Fiorentina ha usato i social per candidarsi per un posto nell'attacco del Napoli, retwittando il messaggio di un tifoso che lo proponeva come soluzione dopo l'infortunio di Milik.