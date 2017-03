Napoli, Milik: "In due settimane al top. Accetto la panchina, per ora"

23 marzo 2017

"Miglioro di settimana in settimana" ha precisato Milik. "Il lungo trauma è ormai dimenticato. Io vivo di partite, voglio passare tanti minuti in campo: all'inizio è stato difficile. Avevo bisono di tempo per tornare in condizione, è stato necessario allenarsi molto. Sono pronto per giocare, ma certe cose richiedono tempo e devo ancora lavorare: si tratta di piccoli dettagli, in un paio di settimane sarò al top, come prima dell'infortunio".



In molti si sono chiesti se il suo rientro non sia stato un po' troppo affrettato. Anche su questo Arek è stato perentorio: "Nessuno avrebbe rischiato sulla mia salute, non sono tornato troppo presto, è tutto a posto. Sto bene e il medico mi ha dato l'ok. Ho lavorato tanto e ci sono riuscito, ho fatto palestra anche in casa senza sovraccaricare le ginocchia. Non ci sono stati problemi, non c'è stato un giorno in cui ho dovuto ridurre il carico di lavoro".



Ora, però, il diffiicile. Riconquistare il posto da titolare: "Sono giovane ed impaziente, ma ho intorno a me persone più esperte che sono in forma. Voglio tornare a giocare, ma capisco l'allenatore. E' difficile per lui cambiare, visto che negli ultimi mesi le cose sono funzionate così bene: Mertens sta facendo benissimo nella mia posizione. Io non sono paziente, ma devo esserlo, pensare alla squadra e all'obiettivo comune di andare in Champions. Ho capito alcuni meccanismi e per ora accetto la situazione. Per ora..."