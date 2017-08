Napoli, Mertens: "Siamo pronti per il Nizza"

10 agosto 2017

Vittoria convincente per il Napoli, che con il 2-0 all'Espanyol si avvicina al meglio all'andata del playoff di Champions League in programma il 16 agosto: "Abbiamo lavorato forte e abbiamo fatto tutto bene per essere pronti in vista del preliminare - dice Mertens, autore del primo gol, a Premium Sport -. Siamo pronti per il Nizza. Loro hanno giocato già una partita di campionato, ma noi ci faremo trovare pronti e abbiamo una grande voglia".