Napoli, Mertens: "Scudetto? Se vinciamo, festa per cinque giorni"

25 gennaio 2018

Parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l'attaccante azzurro dunque non si nasconde. Il grande obiettivo stagionale del Napoli è lo scudetto e a Castel Volturno sono tutti focalizzati su questo punto. A partire da De Laurentiis, che per rinforzare il reparto offensivo ha acquistato Younes. "È un giocatore molto forte, che punta l'uomo e spesso lo salta - ha spiegato Mertens -. Non so se è già al 100%, ma è un gran bell'acquisto per il Napoli".



"Siamo più maturi, giochiamo da tanto insieme e siamo cresciuti, con lo stesso mister e gli stessi giocatori - ha proseguito -. Stiamo bene insieme, ci conosciamo molto bene. Non solo gli undici titolari, ma siamo uniti con tutta la panchina. Abbiamo un sogno, sappiamo quello che vogliamo fare". "Sono felice dei ritorni di Milik e Ghoulam, ma anche di Tonelli, sono giocatori che potrebbero essere importanti per la squadra, come già lo sono stati - ha aggiunto -. Mi fa molto piacere che torneranno". L'allargamento della rosa sarà importante anche per l'Europa League: "Vogliamo fare bene anche in questa competizione che prendiamo molto seriamente".



Poi una battuta sul VAR: "Abbiamo fatto bene a portare il Var in campionato, è uno strumento che ha aiutato molto. Nel calcio bisogna decidere molto velocemente, ma il VAR aiuta tanto e l'ha fatto già in queste giornate"