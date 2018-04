Napoli, Mertens: "Scudetto? Non pensiamoci troppo"

27 novembre 2017

Uno dei pilastri del Napoli di Sarri è lui, Dries Mertens : "Il 2017 è stato molto bello, speriamo che il 2018 sia ancora meglio" ha detto il belga prima della cerimonia del Gran Galà del Calcio. Inevitabile fare un riferimento allo scudetto: "Dobbiamo cercare di non pensarci troppo e cercare di fare il massimo in tutte le partite". Sul suo ruolo: "Adesso sarebbe difficile tornare a fare l'esterno, fare gol è la cosa più bella".

Mertens parla anche della gara con la Juve: "Abbiamo fatto bene fino ad ora e vogliamo continuare su questa strada, sono queste le partite che amiamo di più giocare". Per quanto riguarda le sue prestazioni, nessuna ricetta: "Il mio segreto? Un po' di tutto, la squadra mi aiuta tanto e poi ci sono le mie qualità. Ci sono tante cose che devo imparare come attaccare il primo palo, è solo un anno e mezzo che gioco da centravanti". E da quando Sarri l'ha reinventato centravanti, Mertens ha sempre fatto benissimo. Al punto che il pensiero di ritornare a fare l'ala non lo entusiasma: "Adesso sarebbe difficile ritornare a fare l'esterno, fare gol è la cosa più bella ma vincere lo è ancora di più. Sto vivendo un buon momento di forma e seppure non segno posso aiutare la squadra con assist e giocate importanti".