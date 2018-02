Napoli, Mertens: "Per lo scudetto farei anche il portiere"

1 febbraio 2018

Dopo un lungo e inusuale digiuno, Mertens è tornato a trascinare il Napoli con tre gol nelle ultime due partite. Prima però non comunque mai mancati gli assist decisivi in una macchina, come quella azzurra, che ne esalta le qualità: "Nel calcio il bello è vincere - ha raccontato in un'intervista a Il Mattino - e noi sappiamo farlo solo attraverso il nostro gioco. Sarri ci ha dato un'identità precisa e il Dna è un bel vedere, anche a noi attaccanti non pesa difendere. Qualche volta è bello recuperare qualche pallone a centrocampo, quasi come fare un assist".



Se la corsa Champions si è interrotta bruscamente, quella per lo scudetto è più viva che mai: "Per vincerlo non solo faccio tutta la fascia come chiede Sarri, farei anche il terzino e il portiere anche se Reina non sarebbe contento. In Champions è stata colpa anche della sfortuna, come in casa dello Shakhtar dove abbiamo sfiorato il pareggio più volte. Se non avessimo perso in Ucraina avremmo passato noi il turno, i rimpianti sono tanti. Ora testa all'Europa League, non pensiamo solo al campionato. Il Lipsia è forte e lo ha dimostrato".



Nel futuro c'è solo il Napoli: "L'anno scorso mi hanno chiamato dalla Cina, quest'anno no. Le tentazioni ci sono ed è umano pensarci, ma io volevo continuare in azzurro e la mia decisione è ancora quella. Voglio restare perché sto giocando e mi diverto in campo. Sono felice come mai prima di adesso". Sensazione che di recente non ha avuto Verdi che ha preferito restare al Bologna: "E' stata una sua scelta e l'abbiamo accettata. Avrà un grande futuro comunque, poi magari in estate viene qua".