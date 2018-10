Napoli, Mertens: "Per lo scudetto ci siamo, la Juve non mi ha convinto"

14/10/2018

"La Juve ha fatto grandi acquisti e forse è più forte di prima, ma onestamente non mi ha ancora convinto del tutto. Per lo scudetto il Napoli c'è. Anche loro incontreranno delle difficoltà e noi dovremo approfittarne". Dries Mertens suona la carica e manda un messaggio ai rivali. "Con Ancelotti c'è un bel rapporto e il lavoro prosegue. Con Sarri mi divertivo e il suo gioco era scritto sul mio corpo". Sul rinnovo: "Ormai sono un vecchietto...".

Mertens torna sullo scontro diretto contro la Juve e alza il tiro: "E' stata una partita molto sfortunata. Ce la siamo giocata ed è giusto puntare al massimo - ha proseguito il belga in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' - In Europa il gruppo è duro ma vogliamo passare il turno". Da Sarri ad Ancelotti: "Dopo il Mondiale ero stanco, arrivare in ritardo non è stato facile. Ho parlato con Ancelotti spiegandogli che all'inizio avrei preferito essere gestito. Le vittorie con Liverpool e Sassuolo ci hanno dato fiducia, perché ottenute cambiando tanto. Se Sarri mi manca? Se rispondessi di sì ci sarebbero i 'titoloni', ma che problema c'è se dico che mi sono trovato bene con lui? E questo discorso non c'entra assolutamente nulla con Carlo con cui ho un ottimo rapporto. Sono felice a Napoli, lo dico da sempre. Voglio far bene qui, ho un contratto fino al 2020".