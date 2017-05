Napoli, Mertens da record. "L'anno prossimo ancora qui a vederlo"

7 maggio 2017

Un compleanno speciale per Dries Mertens , che festeggia i 30 anni con una doppietta al Cagliari e il traguardo record di 30 gol stagionali (24 in Serie A in 31 presenze e 6 nelle Coppe). Una stagione da urlo per il belga, che mai aveva segnato così tanto in carriera. E adesso i tifosi del Napoli aspettano il suo rinnovo. "L'anno prossimo verremo ancora a vederlo qui", hanno confidato i suoi amici belgi presenti che erano in tribuna al San Paolo.

A rivelarlo è 'Il Mattino'. "Dove volete che vada? Il prossimo anno torniamo ancora qui per fare un'altra festa con Dries", hanno dichiarato euforici un gruppo di amici e partenti arrivati apposta dal Belgio per fare gli auguri a Dries. Un'indiscrezione che farà felici i sostenitori azzurri, in ansia per la sorte del loro idolo, che contro il Cagliari - con due reti e un assist - per la settima volta in Serie A ha partecipato attivamente ad almeno tre gol in una singola partita. Intanto le parti, De Laurentiis e Giuntoli per il Napoli e gli avvocati del giocatore, continuano a lavorare per arrivare alla soluzione definitiva: ci sarebbe un accordo per il prolungamento del contratto dal 2018 fino al 2021 ma resta da risolvere la questione della clausola rescissoria, che de Laurentiis vorrebbe di almeno 30 milioni.