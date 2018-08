Napoli, Mario Rui: "Con Ancelotti possiamo fare ancora meglio dell'anno scorso. CR7, proveremo a batterti"

23/08/2018

"Nel precampionato non stavamo facendo benissimo, ma ci poteva stare in quel momento - ha proseguito Mario Rui - Dopo la dura preparazione le gambe non andavano al massimo, invece a Roma abbiamo fatto vedere che il Napoli c'è e ci sarà, dopo i primi 20 minuti. Sarebbe stato meglio non prendere gol, ma dal gol di Immobile in poi abbiamo cominciato a giocare meglio. Ancelotti è stato bravo".



Sul Milan, che sabato arriva al San Paolo: "Secondo me è più forte dello scorso anno. Non hanno giocato la prima, ma abbiamo avuto la possibilità di vedere la gara col Real Madrid e abbiamo visto che è forte, una squadra con grande individualità. Ma spero che i tre punti restino a noi. Reina sarà un avversario, ma è una bella occasione. E' un amico vero, è stato un fratello, quasi un papà. Sarà una grande emozione vederlo, mi fa molto piacere". Sull'arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo: "Può far bene al calcio italiano, visto che adesso dall'estero ci guarderanno sempre più persone. Poi avere come avversario un campione come lui ti motiva a dare ancora di più, ti carica: faremo il possibile per battere lui e la Juventus, anche se non sarà facile".