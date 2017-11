Napoli, Maggio: "Consapevoli della nostra forza"

9 novembre 2017

Il pareggio di Verona contro il Chievo.

"Contro il Chievo è stata una partita un po’ strana, ci siamo arrivati forse un po’ affaticati dopo la sfida col Manchester City, ma è chiaro che non si può andare sempre a cento all’ora. L’importante è sempre essere coscienti delle nostre potenzialità e del valore mostrato in questi mesi per proseguire il cammino bellissimo che stiamo facendo sinora".



Dopo la sosta è subito big match contro il Milan.

"Sì, al San Paolo verrà un Milan ricaricato dopo il successo col Sassuolo. E’ una squadra con tanta qualità e vorrà dimostrarlo a Napoli. Noi dobbiamo solo pensare a noi stessi e imporre il nostro gioco, concentrati su quello che sappiamo fare. Sicuramente sarà un match bello e difficile".



Poi arriva lo Shakhtar Donetsk.

"E sarà un'altra gara fondamentale. Sappiamo che dobbiamo vincere le ultime due sfide di Champions per cercare la qualificazione. Noi ci speriamo e ci crediamo al passaggio del turno, daremo il massimo in questi due match e poi guarderemo la classifica".



Tu hai provato un infortunio simile a quello di Ghoulam e sei tornato a giocare ad alti livelli. Cosa vuoi dire a Faouzi?

"Sì, mi infortunai proprio al primo anno di Napoli. So cosa significa una lesione al ginocchio, devo dire che è dura. Infortuni del genere ti possono buttare giù soprattutto nei primi mesi". "Ma Faouzi è forte, ha grande carattere e tornerà più forte di prima. Noi gli siamo vicini, gli facciamo un grande in bocca al lupo e lo aspettiamo perché per noi è un calciatore importantissimo".