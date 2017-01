Napoli macchina da gol, Hamsik e Mertens da record

16 gennaio 2017

Un ottimo momento quello dello slovacco, che contro la squadra di Oddo ha realizzato l'ottavo centro stagionale (sei in Serie A - eguagliato il bottino di reti dello scorso torneo - e due in Champions League contro Benfica al San Paolo e al Besiktas in trasferta). E in totale ora sono 106 con la maglia del Napoli: dopo aver superato Cavani, Marek adesso è a un solo gol da Attila Sallustro nella speciale graduatoria dei bomber azzurri. Diego Armando Maradona è saldamente al primo posto con 115 reti. "Siamo felici di aver ottenuto la terza vittoria del 2017 tra campionato e Coppa Italia - ha commentato Hamsik sul proprio sito ufficiale dopo la vittoria sul pescara - Nel primo tempo non abbiamo giocato come vogliamo, ma nella ripresa abbiamo aumentato il ritmo ed abbiamo subito segnato due reti. Dedico il mio gol alla piccola Melissa". E intanto Mertens continua a segnare: 12 gol che rappresentano il suo record in quattro campionati a Napoli (nella sua prima stagione erano stati 11). Per il belga rete numero 50 con la maglia azzurra in tutte le competizioni.

LE STATISTICHE DI NAPOLI-PESCARA

- Il Napoli ha vinto sei delle sette sfide casalinghe col Pescara in Serie A (1N): 27 le reti azzurre in queste partite



- Azzurri imbattuti da nove giornate (6V, 3N): la striscia aperta di risultati utili più lunga in Serie A



- Il Pescara ha raccolto appena due punti nelle ultime 11 partite di campionato



- Nove degli ultimi 10 gol del Napoli in campionato sono arrivati nella ripresa



- La squadra di Sarri ha sia segnato che subito gol in 13 delle 20 partite disputate in questa Serie A



- Il Pescara ha concesso un solo tiro nello specchio al Napoli nei primi tempi delle due sfide di questo campionato



- Lorenzo Tonelli aveva già segnato in due gare consecutive in Serie A: nell'ottobre 2014 contro Palermo e Genoa



- Sono trascorsi 143 secondi tra il gol di Tonelli e quello di Hamsik



- Marek Hamsik ha già eguagliato il bottino di reti dello scorso campionato: sei



- Dries Mertens ha segnato il gol numero 50 con il Napoli in tutte le competizioni



- Seconda rete al Napoli per Gianluca Caprari, che aveva segnato anche nel match d'andata: a nessuna squadra ha fatto più gol in Serie A.



- Presenza numero 150 in Serie A per Lorenzo Insigne