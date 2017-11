Napoli, la promessa di Albiol: "Vinco lo scudetto e faccio il quinto figlio"

17 novembre 2017

Non parla Maurizio Sarri, lo fa invece Raul Albiol: dal ministro della panchina a quello della difesa. La vigilia di Napoli-Milan vede così protagonista davanti ai microfoni il centrale azzurro, l'uomo forte della retroguardia del Napoli: "Speriamo bene dopo questa sosta - ha dichiarato lo spagnolo a radio Kiss Kiss - speriamo di ripartire con energia. Davanti abbiamo una serie di grandi partite e vogliamo iniziare bene, già con una vittoria domani contro il Milan".



Tre punti per tenere la testa della classifica e inseguire il sogno scudetto: "E’ ovvio che la Juve sia ancora la favorita, lo dicono gli ultimi sei anni. Per questo, possiamo sbagliare pochissimo, incominciando dal Milan. Noi stiamo bene, ma i rossoneri sono una squadra totalmente rinnovata: hanno ottimi giocatori, con qualità e rappresentano sicuramente un avversario pericoloso. La classifica dice poco in questi casi, non vuol dire niente".



Juve favorita, dunque. Milan temibile. Inter, Roma e Lazio che non mollano. Ma questo può essere veramente l'anno giusto per riportare il tricolore in città: " Ho già quattro figli, ma se vinco lo Scudetto voglio il quinto". Moglie permettendo, ovviamente.