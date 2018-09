Napoli, la Curva A contesta il patron: "De Laurentiis figlio di p.....a"

15/09/2018

In un San Paolo semideserto (circa 20mila gli spettatori sugli spalti, una delle più basse affluenze di sempre) come ampiamente annunciato non è mancata la contestazione dei tifosi nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis per il rincaro dei prezzi dei biglietti e per un mercato ritenuto insoddisfacente. Qualche minuto prima dell’inizio di Napoli-Fiorentina, la Curva A ha subito intonato cori contro il patron azzurro: “De Laurentiis figlio di p....a”.