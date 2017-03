Napoli, l'attacco dei "piccoli" rende di più. E ora va reinserito Milik

13 marzo 2017

Alla vigilia della sfida col Crotone Sarri aveva spiegato come il nuovo modulo con tre punte piccole (Insigne-Mertens-Callejon) abbia cambiato l'approccio offensivo della squadra in casa e fuori: più agilità in trasferta, con conseguente facilità a trovare la rete, più fatica in casa con le squadre arroccate. La presenza di un centravanti vero , Milik, ad esempio, comporta uno sviluppo offensivo differente. Contro il Crotone, invece, ha giocato Pavoletti. Bocciato? Diciamo rimandato, ancora. L'ex attaccante del Genoa non ha sfigurato : ha giocato bene di sponda, ha attirato a sè la difesa del Crotone aprendo spazi per Callejon e Insigne. Ma non ha determinato, non è stato incisivo in zona gol. Appena è entrato Mertens, il Napoli si è sciolto, ha ricominciato a recitare lo spartito del gioco rapido e profondo. Partendo da questo spunto, e collegato al record di possesso palla stagionale (81,45%), bisogna vedere come Sarri gestirà il finale di stagione. C'è Milik, ancora poco brillante, da reinserire nella squadra e nei meccanismi. Una presenza che ovviamente non sarà un problema ma che costringerà la squadra a riassestarsi, appunto, quando avrà al centro dell'attacco un centravanti di sostanza. In tutto questo, la fame di gol di Mertens e Insigne è un segnale importantissimo: 19 gol in campionato per Mertens (7 nelle ultime 6 partite giocate) , mentre Insigne ha raggiunto per il secondo anno consecutiva la doppia cifra.

LE STATISTICHE

· Terzo gol su rigore in Serie A per Insigne: per l'azzurro sono 10 i gol in questo campionato, quattro in casa.

· Insigne ha raggiunto la doppia cifra di gol per la seconda stagione consecutiva in Serie A. Nelle precedenti 3 aveva segnato 10 reti in

totale.

· Record di possesso palla in un match di Serie A da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (2004/05): 81,45% per il Napoli oggi.

· Il Crotone ha subito gol in tutte le trasferte giocate in Serie A.

· Era dal dicembre 2015 contro l'Atalanta che il Napoli non riceveva due rigori in un match di A.

· Ed era dall'ottobre 2013 contro il Torino che il Napoli non trasformava due rigori in un match di A.

· Mertens ha trasformato tutti e 5 i rigori calciati in Serie A.

· 19 gol in campionato per Mertens (7 nelle ultime 6 giocate).

· Terza doppietta in Serie A per Insigne (Milan e Udinese le altre due), la prima al San Paolo.

· Il Napoli ha vinto 11 delle ultime 14 partite di campionato, 5 delle 6 più recenti: due pareggi e una sconfitta completano il parziale.

· Il Crotone ha raccolto un solo punto (contro il Sassuolo) e segnato un solo gol (contro il Cagliari) nelle ultime 7 partite di campionato.

· Nelle 27 partite di Serie A in cui Dries Mertens ha trovato il gol in carriera, il Napoli non ha mai perso: 22 vittorie e 5 pareggi.