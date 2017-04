Napoli, Koulibaly: "Attenti all'Inter, dobbiamo vincerle tutte"

28 aprile 2017

La sfida nella sfida è quella tra Koulibaly e Icardi: “Lui è un attaccante importante in Italia, ha sempre fatto gol. Loro avanti hanno tanti giocatori che possono fare la differenza, noi dovremo essere pronti in ogni momento della partita. Sappiamo che abbiamo preso più gol dell’anno scorso, questo ci dispiace perché sappiamo che se avessimo preso meno gol saremo più avanti in classifica. Dobbiamo prendere meno gol”.



L'obiettivo resta la qualificazione diretta alla Champions: “Vogliamo vincere tutte e cinque le partite, chi non crede nel secondo posto non sta nel nostro spogliatoio, è importante avere fiducia in noi, è un obiettivo importante per noi e la città. Essere secondo vorrebbe dire essere sicuramente in Champions, è importante andarci a prendere questo secondo posto”.



Il difensore è entusiasta di Maurizio Sarri: “Io ho molto piacere a lavorare con questa squadra, facciamo un calcio bellissimo. Ogni giorno imparo qualcosa, sono molto contento qui a Napoli, era il mio sogno giocare qui e si vede anche sul campo, sono sempre il primo a festeggiare. Mio figlio viene spesso allo stadio, vederlo esultare a tutti i gol mi fa tanto piacere. Anche la mia famiglia che viene spesso a Napoli è molto contenta di venire qui. Speriamo di poter vincere a breve per la città e per i tifosi, sarebbe bellissimo vincere a Napoli”.



"Tutti aspettano da molti anni, speriamo di regalare questa gioia a tutti, quando vedi a Sassuolo tutti i napoletani che vengono allo stadio è veramente bellissimo, non tutte le squadre hanno un pubblico così”. Hai parlato con Keita Balde di Napoli? “Keita è un giocatore ottimo però sapete che in nazionale siamo stati un mese e più insieme, lui mi ha chiesto di Napoli come io ho chiesto della Lazio. È vero che abbiamo parlato di Napoli, com’è la città e tutto, ma sono domande che si fanno tra giocatori".