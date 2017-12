Napoli, Jorginho: "Il regalo di Natale? Essere campione d'inverno"

22 dicembre 2017

Jorginho ha già scritto, per così dire, la sua letterina a Babbo Natale: "Il regalo che vorrei sotto l'albero? Essere campioni d'inverno" ha detto il centrocampista del Napoli a Radio Kiss Kiss parlando delle ambizioni della squadra di Sarri, prima in classifica a due turni dalla fine del girone d'andata. "Siamo pronti per giocarcela in ogni competizione" ha aggiunto l'italo-brasiliano, perno del centrocampo azzurro.

"Dobbiamo avere la mentalità di voler vincere tutto. A volte non è possibile, ma dobbiamo pensare che ce la possiamo fare e provare in tutti i modi a farlo" ha aggiunto Jorginho. Per l'ex giocatore del Verona, fino a questo momento della stagione, sono arrivate 19 presenze tra campionato, Champions e Coppa Italia, con tanto di 4 gol e 3 assist.



Tornando a parlare di scudetto, Jorginho è stato chiaro: "Ci crediamo, altrimenti che stiamo a fare qua? Sono tre anni che ci proviamo, quando è iniziato un nuovo progetto. L’importante è non mollare niente, lavorando con umiltà. Il cammino è molto lungo".





Contro il Torino il Napoli ha mandato un chiaro segnale di ripresa: "E' stata una partita bella, si è visto subito che la squadra era in crescita e stava tornando sulla strada giusta. Credo sia stata una delle mie migliori prestazioni in stagione, per noi è fondamentale fare i movimenti in profondità. Quando muoviamo bene il pallone sembra che abbiamo quasi un uomo in più. Anche con l’Udinese ci siamo riusciti bene".



Infine, una riflesisone personale: "Il mio rendimento? È merito di tutta la squadra e di chi mi sta sempre vicino. Iil calcio non è uno sport individuale, da soli non si va da nessuna parte".