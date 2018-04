Napoli, Insigne recupera per il Torino

14 dicembre 2017

Buone notizie per Sarri, che recupera Insigne in vista del match in programma sabato in casa del Torino. L'attaccante azzurro, out contro Feyenoord e Fiorentina a causa della pubalgia, oggi è tornato ad allenarsi in gruppo per l'intera sessione e sia nella partita a metà campo, sia nel lavoro tecnico-tattico e nelle successive esercitazioni al tiro, non ha mai alleggerito il carico dimostrando di essere oramai completamente recuperato.