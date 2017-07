Napoli, Insigne: "Non manca tanto per lo scudetto"

8 luglio 2017

E' appena iniziata una stagione importante per il Napoli , che a Dimaro si sta preparando per migliorare ulteriormente i risultati dell'annata passata. Insigne , uno dei simboli della squadra, pensa in grande: "Non penso manchi tanto per lo scudetto, perché quest’anno siamo andati vicini a fare una grande impresa - dice al Corriere dello Sport -. Io come Totti? Lo spero perché ho sempre desiderato indossare questa maglia per tutta la vita".

L'attaccante del Napoli ha grandi ambizioni: "La scorsa stagione abbiamo fatto un grande campionato, non siamo arrivati né secondi né primi, però abbiamo finito bene il campionato e quest’anno ripartiamo da una grande base. La cosa importante è che fino a ora non è andato via nessuno e spero che rimarremo tutti per fare un grande campionato".



Oltre allo scudetto, un altro sogno di Insigne è restare in azzurro per sempre: "Lo spero perché ho sempre desiderato indossare questa maglia per tutta la vita. Poi si sa che non dipende solo dal calciatore, ma dalla società. Io per ora ho rinnovato un contratto di cinque anni con il Napoli, sto bene così, penso a giocare nel modo migliore il prossimo campionato. Il mio desiderio è rimanere più a lungo possibile nella squadra dove mi sono formato e per la quale il mio cuore palpita. Quando l'età mi costringerà a smettere, spero di continuare a fare parte di questa società. Perché Napoli è la mia casa e sto bene qui". Ecco dunque un messaggio per chi in passato ha detto no al club partenopeo: "A qualche giocatore, che a volte ho sentito rifiutarsi di venire qui perché la città non è tranquilla, vorrei dire che si sbaglia perché Napoli è una città che ti dà tanto. E' una città bellissima, bisogna viverla".



Insigne racconta il suo rapporto con Higuain: "Ci sentiamo ogni tanto però non è che prima avessimo un grande rapporto. Perché io essendo di Napoli e avendo qui anche la famiglia e gli amici, non frequento tanto i compagni. Non me lo aspettavo così forte, mi ha impressionato. Mi sono ricreduto perché è un grande attaccante e sono contento di aver giocato anche con lui". Un difensore che invece l'ha sempre fatto soffrire è "Barzagli, mi piace come giocatore ma soprattutto come persona. E' l'unico che mi tiene sempre botta quando gli gioco contro".



Inevitabile parlare di Maradona, anche perché molti vorrebbero vedere Insigne indossare proprio la maglia numero 10: "E' stato il giocatore più grande di tutti i tempi e sono orgoglioso del fatto che ha dimostrato anche una parte del suo valore con questa maglia. Ci ha fatto sognare e vincere e non smetteremo mai di ringraziarlo. L'ho conosciuto prima della partita di Madrid, era un sogno da bambino vederlo da vicino, si è realizzato e sono stato molto fiero di averlo conosciuto".