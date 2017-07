Napoli, Insigne: "La Juve farà un grande mercato, dobbiamo migliorare"

21 luglio 2017

La scorsa stagione Insigne ha chiuso a quota 20 gol e 12 assist, il suo record, e ha tutte le intenzioni di ritoccare il primato quest'anno. Sarri gli chiederà anche di difendere, di mettere in mostra quella qualità nel gioco passivo che ha imparato, come ha confessato lo stesso Lorenzo nei giorni scorsi, durante negli anni di Benitez. Dopo la trasformazione di Mertens in centravanti, la fascia sinistra è tutta sua.



E lo sarà anche sabato nell'ultimo test del Napoli in Trentino contro il Chievo. La prima sfida contro una squadra di Serie A darà reali risposte all'allenatore degli azzurri sulla prima fase di preparazione della squadra che, dopo il ritorno a Napoli, giocherà l'1 e il 2 agosto l'Audi cup a Monaco di Baviera, contro Atletico Madrid e una tra Bayern Monaco e Liverpool. Poi gli azzurri voleranno in Inghilterra per la trasferta sul campo del Bournemouth e rientreranno al San Paolo per la sfida contro l'Espanyol, ultima sgambata prima del Play-off di Champions.



Intanto, a Dimaro, il presidente Aurelio De Laurentiis continua a coordinare il mercato insieme al ds Giuntoli. Ancora sospesa la questione legata al contratto di Pepe Reina, il Napoli tiene calda la pista che porta a Orestis Karnezis dell'Udinese, che potrebbe arrivare in azzurro anche in caso di permanenza di Reina. Intanto, il Napoli lavora anche sulle uscite, a cominciare da Zapata e Pavoletti, senza dimenticare Tonelli, che cerca una soluzione dopo una stagione vissuta ai margini del campo.