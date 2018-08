Napoli, Insigne esalta Ancelotti: Milik è l'arma in più

19/08/2018

Nell'undici schierato in campo contro la Lazio l'unico volto nuovo era Karnezis, per il resto hanno giocato i reduci degli anni di Sarri e con lo stesso modulo, quel 4-3-3 che col passare delle settimane Ancelotti sta provando a fare suo inculcando concetti tattici propri e movimenti, soprattutto nella gestione e circolazione di palla, diversi dal suo predecessore. Le chiavi però più che ad Hamsik schierato in regia come erede di Jorginho, con risultati poco soddisfacenti, sono state consegnate a Insigne.



"Gioca come vuoi e dove vuoi, basta che fai ciò che sai fare" ha detto Ancelotti allo "scugnizzo" napoletano prima del match. Una frase apparentemente superficiale che in realtà ha caricato a molla il numero 24 capace di prendere per mano i compagni dopo lo schiaffo del gol subito da Immobile che sembrava far presagire il peggio. Sotto di un gol il Napoli si è svegliato e ha cominciato a macinare gioco come in passato, dominando gli avversari e creando occasioni da gol a pioggia - considerando il livello del match - trascinato proprio dalle giocate di Insigne, Milik e del solito Callejon al servizio del gioco e dei compagni con il primo assist stagionale.



Sette conclusioni delle dieci indirizzate verso la porta di Strakosha hanno portato la firma di Insigne e Milik, e proprio il polacco ha confermato di essere pronto a diventare un fattore in questo campionato dopo un'estate passata a timbrare il cartellino del gol. Ancelotti punta molto su Arek, gli ha augurato di fare come e più di Shevchenko ai tempi del suo Milan, ma è dal campo che sono arrivate risposte gradite. Il polacco ha giocato con e per la squadra, pulito nei movimenti e preciso negli appoggi, collaborando con le giocate di Insigne e gli inserimenti di Callejon. Inoltre ha permesso al gioco di Ancelotti uno sbocco nuovo nella manovra attirando su di sé i palloni lunghi da vincere con i duelli aerei (11) completando una prestazione convincente.



Resta l'imbarazzo della difesa, ancora un po' smarrita dopo le difficoltà estive e totalmente in bambola in occasione del goffo - triplice - intervento fallito su Immobile, nonché fortunata nel finale per il palo colpito da Acerbi da zero metri. Lavori in corso normali e accettabili, sicuramente più digeribile dopo una bella scorpacciata di punti nel lussuoso ristorante dell'Olimpico biancoceleste.