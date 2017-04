Napoli, Insigne: "Che emozione segnare al Bernabeu"

26 aprile 2017

Le tre partite più importanti che hai giocato. "La finale di Coppa Italia con la Fiorentina con la mia doppietta, l'esordio in A contro il Parma, la terza dico col Real Madrid non capita tutti i giorni di segnare al Bernabeu". Insigne che rivela anche perchè come numero di maglia ha scelto il 24. "24 è il giorno in cui è nata mia moglie, mi sta portando fortuna e lo porto per continuare a fare bene". La tua pizza preferita ed il piatto preferito. "Come si mangia qui non si mangia da nessuna parte, dico la margherita con provola e pepe. Il piatto che cucina spesso mia moglie è orecchiette, broccoli e salsiccia, ma non lo sto mangiando più perchè seguo una dieta".



Poi è il momento di parlare del passato e dei sacrifici per arrivare a giocare con la maglia dei sogni: "Tanti, già da piccolo per aiutare la famiglia mi svegliavo presto per andare a lavorare. Questi sacrifici vengono sempre ripagati, ora gioco col Napoli e sono fiero di quello che ho fatto. Fu bellissimo l'esordio al San Paolo, con Mazzarri, è sempre stato un sogno per me che venivo nel settore giovanile, facevo il raccattapalle da piccolo. Sono emozioni uniche".



Insigne racconta ai tifosi anche il suo rapporto con i compagni: "Io scherzo un po' con tutti, mi trovo bene con tutti, spero che anche per loro sia lo stesso. Il mio sogno è sempre stato di giocare a calcio, s'è realizzato e sono molto contento". Con chi andresti in viaggio dei tuoi compagni? "Con tutti, ma in particolare con Sepe, siamo cresciuti insieme nel settore giovanile. C'è amicizia fuori dal campo, andiamo a cena anche con le famiglie, con i bimbi".